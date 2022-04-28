e-Devlet'ten yeni uygulama geliyor: Bütün fiyatlar tek ekranda
e-Devlet kapısı üzerinden milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uygulama için ilk adımı attı. Yeni uygulama devreye alındığında e-Devlet üzerinden kullanıcılar merek ettikleri o fiyatlara ve kampanyalara tek ekrandan ulaşacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetinden yararlanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir uygulama için harekete geçti.
Yurttaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak operatörlerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek.
Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, çok konuşulacak uygulamaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile tarifelerinin veya kampanyalarının e-Devlet Kapısı üzerinden karşılaştırılmasını talep eden diğer işletmecilerin, bireysel abonelik sözleşmesi kapsamında sundukları sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak.
Tüketicilerin, e-Devlet Kapısına giriş yaptıktan sonra tarife karşılaştırma hizmetini kullanarak işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına imkân sağlanacak.
Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.
TARİFELER ÜCRETE GÖRE SIRALANACAK
Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketicilere, faydalanmak istenilen hizmet türüne göre "mobil telefon", "adrese dayalı mobil internet", "sabit telefon", "sabit internet" ve "TV" seçenekleri arasından seçim yapma imkânı sunulacak.
TV hizmeti tek başına seçilemeyecek ancak sabit telefon veya sabit internet ile birlikte seçilebilecek. Filtreleme seçeneklerini kullanarak tarife ve kampanya sorgulaması yapma imkânı verilecek.
Sorgulama sonucu gösterilecek tarifeler veya kampanyalar, ortalama aylık ücrete göre artan bir şekilde sıralanacak.
Adrese dayalı mobil internet, sabit internet veya sabit telefon hizmeti seçilmesi durumunda, tüketicinin talebine bağlı olarak yerleşim yeri adresi, sunulacak teklifte değerlendirilmek üzere işletmeciye gönderilecek. Sorgulamalar belirtilen adres özelinde yapılacak.
İKİ AYRI FİYAT TEK EKRANDA GÖRÜLEBİLECEK
Yurttaşa işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı/ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak sunulur.
Gerekli filtrelemelerin yapılmasının ardından, tarife veya kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dâhil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkân sağlanacak.
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