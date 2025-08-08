E-ihaleyle yeni dolandırıcılık; 4 bin ihaleye dava açılmış

Adana'da, şüpheli C.S'nin kazandığı e-ihaleye dava açıp, şikayeti geri çekmek için kendisinden para istediği çiftçi İlker Deveci'nin (43) avukatı Yusuf Özer, geliştirilen bu yeni dolandırıcılık yöntemiyle 2 kişinin, Türkiye genelinde 4 bin ihaleye harç ödemeden dava açtıklarının tespit edildiğini belirterek, "UYAP sistemi, harç ve teminat alınmadan da davaların açılmasına imkan tanımaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için sistemin, gerekli şartlar yerine getirilmeden dava açılmasına izin vermemesi gerekir” dedi.

İmamoğlu ilçesinde çiftçilik yapan İlker Deveci’nin geçen ay traktörü tarlada çalışırken yanınca Kayseri’de İcra Müdürlüğü tarafından e-ihale ile satılan bir traktörün ihalesine girdi. 1 milyon 687 bin lira teklifle ihaleyi kazanan Deveci, ödemeyi yapıp traktörünü teslim almayı beklerken, 'e-ihalede usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla kendisine ‘ihalenin feshi’ davası açıldığını öğrendi. Avukatıyla araştırma yapan İlker Deveci, İstanbul’da yaşayan C.S.’nin davayı açtığını duruşmanın da 10 Ekim’de görüleceğini öğrenince bu kişiyle iletişime geçti. Deveci’nin görüştüğü C.S. davayı geri çekmek için 25-30 bin lira istedi. Anlaşma sağlanamayınca İlker Deveci, traktörünü alamadığı gibi ekim ayına kadar da parası blokeli kaldı. DHA’nın bu durumu haberleştirmesinin ardından binlerce kişinin aynı yöntemle mağdur edildiği ortaya çıktı.

''SUİSTİMAL ÇOK YAYGIN''

Deveci'nin avukatı Yusuf Özer, sadece 2 kişinin UYAP sistemindeki açık sayesinde bir kuruş harç ödemeden 4 bine yakın ihalenin feshi davası açtığını tespit ettiklerini söyleyerek, “Bazı kişiler bu yöntemi sistematik hale getirerek neredeyse meslek haline getirmiş. Açık bir şekilde dolandırıcılık yapılıyor. Mağdurlar hem mallarını alamıyor hem de aylarca süren davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. Sadece Adana değil, Erzurum'dan Edirne'ye, Antalya'dan Samsun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki icra müdürlüklerinden yapılan ihalelerde bu yöntem uygulanıyor. Özellikle ev ve taşınmaz ihalelerinde bu suistimal çok yaygın. Kendilerini borçlu, alacaklı ya da ihaleye katılan kişi gibi gösterip, UYAP üzerinden, adli müzaheret talepli dilekçeyle hiçbir ücret ödemeden dava açıyorlar. Dilekçeye imza yerine telefon numarası yazıyor, ardından ihaleye katılan kişiyi arayıp, 'Davanın geri çekilmesi için para ver' diyerek haraç istiyorlar. Kanunun belirlediği şekilde ihalenin feshi için dava açabilecek kişiler; ihaleyi talep eden alacaklı, borçlu, ihaleye katılan kişiler ve tapu sicilinde kayıtlı ilgililerdir. Bu sayılanlar dışındaki kişiler ihalenin feshi için dava açmak istediklerinde, dava şartı olarak nispi harç ve belirli miktarda teminat yatırmak zorundadır. Bu harç ve teminat yatırılmadığı takdirde, davanın açılmaması gerekir. Ancak UYAP sistemi, bu kontrolü yapmaksızın, harç ve teminat alınmadan da davaların açılmasına imkan tanımaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için sistemin, gerekli şartlar yerine getirilmeden dava açılmasına izin vermemesi gerekir" diye konuştu.

''SU Ç DUYURUSUNDA BULUNDUK''

Özer, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak takipsizlik kararı verildiğini belirterek, "Adam dilekçeye telefon numarasını yazıp harç istiyor. Bu resmen haraç. Ama savcılık, ifadesini dahi almadan takipsizlik verdi. Aslında UYAP, Türkiye açısından hem Avrupa’da hem de dünyada adalet sisteminde teknolojiyi etkin kullanan bir ülke olarak çok ileri bir sistem. Çok faydalı. Hem UYAP hem e-Duruşma sistemi gerçekten çok ileri bir düzeyde. Adalet Bakanlığı’nın bu çalışmalarından çok memnunuz. Ama her teknolojik gelişmede maalesef kötüye kullanan insanlar olduğu gibi, bunu UYAP sisteminde de gördük. Ev, taşınmaz ve ortaklığın giderilmesi davaları sonucu yapılan ihalelerde en çok bunu yapıyorlar. Zaten ihaleler açık. Devletimiz aslında vatandaşlara yardımcı olsun diye bu sistemi kurmuş ancak bazı gözü açıklar bunu kötüye kullanıyor. Oturduğu yerden tüm ihaleleri takip edip, ihalenin feshine yönelik dava açıyorlar. Bir kuruş ödemeden, iki satır dilekçeyle dava açılıyor. Bunun en kısa sürede önlenmesi gerekmektedir. Yetkililer bu duruma acilen çözüm üretmeli" ifadelerini kullandı.