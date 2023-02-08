e-Nabız'dan deprem adımı: Yakınlara dair bilgi alınabilecek

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlerin birinci ve ikinci dereceden yakınları, e-Nabız sistemi üzerinden yakınlarına ilişkin bilgi alabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:01
e-Nabız'dan deprem adımı: Yakınlara dair bilgi alınabilecek
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Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi.

Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz" denildi.


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