Eber Gölü civarında yangın: '300 dekar alan kül oldu'

Su seviyesindeki düşüş ve kirlenme ile gündeme gelen Eber gölü yakınlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle canlı sağlığı açısından tehdit içeren noktaya gelen Afyonkarahisar’daki Eber Gölü yakınlarında önemli bir gelişme yaşandı. Çay, Bolvadin ve Sultandağı sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nün Bolvadin ve Sultandağı sınırları içinde kalan bölümlerinde göl yakınlarında yangın çıktı.

Önceki gece başlayan yangın, yağmurun etkisiyle söndü.

ÇİFTÇİ’DEN ÇARPICI İDDİA

Cumhuriyet’e konuşan ve yangının farklı noktalardan benzer zamanlı başladığını belirten Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, “Kuvvetli lodosu fırsat bilenler farklı noktalardan yangını başlattı” iddiasında bulundu.

‘TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Uzun bir süredir Eber Gölü’nün durumunu kamuoyuna taşımaya çalışan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti: “Yangında tahmini olarak 300 dekar sazlık alan yanarak kül oldu. Bu sadece bir yangın değil; doğaya, yaşama ve geleceğimize karşı işlenen bir cinayet. Sulak alan ekosistemi açısından büyük önem taşıyan Eber Gölü’nde meydana gelen yangın, bölgedeki yaban hayatına ve doğal dengeye ciddi zarar verdi. Geniş bir alanın tamamen tahrip olduğu yangında, çok sayıda canlının yaşam alanı yok oldu. Dün olduğu gibi bugün de buradayız. Eber Gölü’nü yakan, yok etmek isteyen kişi ya da kişilere bu alanı teslim etmeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Eber Gölü; arıtma kullanmayan fabrikaların atıkları, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle canlı yaşamı açısından yaşamsal tehdit oluşturan noktaya geldi.

Öte yandan temizlik çalışmasına başlanan Eber Gölü'nün Akarçay havzasından da izinsiz su alımlarının yapılması nedeniyle göl yok olma tehdidi ile karşı karşıya.