Eber Gölü civarında yangın: 'Bilerek yaktılar' iddiası

Su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle canlı sağlığı açısından tehdit içeren noktaya gelen Afyonkarahisar’daki Eber Gölü yakınlarında önemli bir gelişme yaşandı. Çay, Bolvadin ve Sultandağı sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nün Bolvadin ve Sultandağı sınırları içinde kalan bölümlerinde göl yakınlarında yangın çıktı.

ÇİFTÇİ’DEN ÇARPICI İDDİA

Cumhuriyet’e konuşan ve yangının farklı noktalardan benzer zamanlı başladığını belirten Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, “Kuvvetli lodosu fırsat bilenler farklı noktalardan yangını başlattı” iddiasında bulundu. Uzun bir süredir Eber Gölü’nün durumunu kamuoyuna taşımaya çalışan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

“GELECEĞİMİZE İŞLENEN CİNAYET”

“Eber Gölü, şu an Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde bulunan yerlerden yanıyor. On binlerce canlının yuvası olan Eber Gölü yanıyor. Kurdun, kuşun, ördeğin, tilkinin, domuzun ve daha nice canlının evi alevler içinde. Bu sadece bir yangın değil; doğaya, yaşama ve geleceğimize karşı işlenen bir cinayet.”

NE OLMUŞTU?

Eber Gölü; arıtma kullanmayan fabrikaların atıkları, kanalizasyon, ağır metal atıkları, Çobanlar ve Sinanpaşa'nın kanalizasyonlarının arıtılmadan akıtılması nedeniyle canlı yaşamı açısından yaşamsal tehdit oluşturan noktaya geldi. Öte yandan temizlik çalışmasına başlanan Eber Gölü'nün Akarçay havzasından da izinsiz su alımlarının yapılması nedeniyle göl yok olma tehdidi ile karşı karşıya.