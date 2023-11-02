Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma şüpheli ölümünde savcılık kararını verdi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 14:27

Güncelleme: 02.11.2023 - 14:27

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı, İtalyan Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, 12 Nisan günü Eczacıbaşı ile oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali maçı sonrası Üsküdar'da kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın intihar olup olmadığı titizlikle araştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

"GÖZLERİNİ YAŞLI GÖRDÜM"

Sabah'ta yer alan habere göre lobi görevlisi ifadesinde 05.30 sıralarında bir ses duyduğunu ancak bir olumsuzluğa rastlamadığını, yolcu almaya gelen araç sürücüsünün yerde bir kişi olduğunu söylemesi üzerine ambulansı aradığını söyledi.

Yine başka bir takım ve yakın arkadaşı olan Gaia Giovannini ise maçtan sonra restoranda görüştüklerini belirterek, "Bildiğim kadarıyla sağlık sıkıntısı yoktu. Bir kaç gün önce antrenmandan sonra gözlerini biraz yaşlı gördüm ama bana bir şey söylemedi" dedi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Otel koridorundaki görüntü kayıtlarında Ituma'nın yavaş hareketlerle yürüyerek odasının önüne geldiği, eğilip duvara yaslanarak yere oturduğu, kafasını dizlerine kapayarak beklediği anlatıldı.

Otelin dışını gösteren kayıtlarda ise çatı saçağına çarparak yere düştüğü belirtildi. Otopsi raporunda Ituma'nın beden travmasına bağlı, pelvis kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

"PSİKOLOJİK BUHRAN İÇİNDE ATLAYARAK İNTİHAR"

Tüm bu delillerden hareketle savcılık, genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys" şeklinde "Güle güle çocuklar" anlamına gelen bir paylaşım yaptığını belirtti.

Savcılık, 05.30 sıralarında kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Ituma'ya başkasının zarar verdiğine, intihara yönlendirdiğine, yardım ettiğine, ya da intihar kararını kuvvetlendirdiğine dair somut, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği belirten savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.