Ebrar Sitesi'ni imara açanlar 'asli kusurlu' tespit edilmişti: İmar planlarına Belediye Meclisi onay vermiş!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri olan Ebrar Sitesi'nde, 18 blokun yıkılması sonucu en az bin 480 kişi yaşamını yitirdi.

Her bir bloğa ilişkin açılan davaların görülmesine devam ediliyor.

İMARA AÇANLAR DA "ASLİ KUSURLU" İLAN EDİLMİŞTİ

76 kişinin yaşamını yitirdiği K Blok'a ilişkin dosyaya giren son bilirkişi raporunda, müteahhit ve belediyenin ilgili birimlerinin yanı sıra, "bölgenin gerekli zemin araştırmaları yapılmadan ve gerekli tedbirler alınmadan imara açılmasından sorumlu birimlerin" de "asli kusurlu" olduğu tespit edilmişti.

Raporun sonuç bölümünde de ilgili tarihte olan zemin etüdünün yapılmadığı belirtilmişti.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, Ebrar Sitesi'nin imara açılmasına kim veya kimlerin izin verdiğini CİMER aracılığıyla sordu.

"İMAR PLANLARI ZEMİN ETÜT RAPORLARI ESAS ALINARAK HAZIRLANMAKTADIR"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü'nden verilen ilk yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"İmar planları mer'i mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurum görüşleri ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları esas alınarak hazırlanmaktadır. İlgi başvurunuzda yer alan '...imar açılmasından sorumlular ve asli kusurlular...' şeklindeki hususlar hakkındaki değerlendirme yargı makamı tarafından yapılmaktadır."

"İMAR PLANLARI MÜLGA KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN VERİLMİŞTİR"

Aynı Planlama Şube Müdürlüğü'nden dün verilen yanıtta ise "Mülga Kahramanmaraş Belediyesi 6360 sayı yasa kapsamında 30 Mart 2014 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgeyi de kapsayan imar planları ise Mülga Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İlgi başvurunuzda bahsi geçen '… imara açılmasından sorumlular ve asli kusurlular…' şeklindeki hususlar hakkındaki değerlendirmeler mevcut yasalar, görev ve yetki alanları çerçevesinde ilgili yargı makamları tarafından yürütülmektedir" denildi.

"İMAR PLANINA İZİN VERENLER YARGILANSIN" TALEBİ

Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybedenlerden Fatma Irmak, süreci şöyle değerlendirdi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yanıtta, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgeyi kapsayan imar planlarının mülga Kahramanmaraş Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. Bu açıklama, Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanın yapılaşmaya açılmasında belediye meclisinin doğrudan karar merci olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Oysa yıllar boyunca hazırlanan teknik raporlarda ve deprem öncesinde kamuoyuyla paylaşılan İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) raporlarında, bölgenin alüvyon zemin yapısına sahip olduğu, olası büyük bir depremde ağır hasar ve yıkım riski taşıdığı açıkça ortaya konulmuştur. Buna rağmen söz konusu bölgede yoğun yapılaşmaya izin verilmiş olması, bugün yaşadığımız büyük yıkımın en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

6 Şubat depremlerinde yalnızca Ebrar Sitesi'nde yaklaşık bin 480 insan yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle sorumluluğun yalnızca binaları inşa edenlerle sınırlı ele alınması yeterli değildir; yapılaşmaya izin veren planlama kararlarının, bu kararları alan kurumların ve karar süreçlerinde görev alan kişilerin de hukuki açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Belediyenin verdiği cevap, bölgenin imar planlarının belediye meclisi tarafından onaylandığını ortaya koymaktadır.

Bu nedenle söz konusu planlama ve imar kararlarında görev alan belediye meclisi üyelerinin, ilgili kamu görevlilerinin ve karar süreçlerinin yargısal incelemeye konu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için yalnızca yıkılan binaların değil, o binaların yapılmasına olanak sağlayan planlama ve imar süreçlerinin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekmektedir. Kentleşme bilime uygun yapılmadığı sürece, deprem ülkesi olan Türkiye'de ölümler maalesef kaçınılmaz bir sondur."