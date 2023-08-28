Ebrar Sitesi'nde eksik rapora tepki: Tuz gibi elimizde kalıyordu
Depremlerde en az 1400 yurttaşın yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi’nin bilirkişi raporunda Hünkar Apartmanı yer almadı. Beton kalitesine ilişkin veriye kaynak olacak apartman, tanıklara göre kum yığınına döndü. Hızla kaldırılan enkaz nedeniyle bazı deliller yok oldu.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde Kahramanmaraş’ta bulunan 22 bloklu Ebrar Sitesi’ndeki 19 bina yıkıldı, en az 1400 yurttaş yaşamını yitirdi. Yıkılan binaya ilişkin hazırlanan raporda zemin etüdüne ilişkin sıvılaşma iddialarına değinilmemesi, kısa süre içinde yıkılan binalara ilişkin karot sonuçlarının normal olarak değerlendirilmesi ve yıkılan Hünkar Apartmanı’ndan bahsedilmemesi dikkat çekti.
‘TUZ GİBİ ELİMİZDE KALIYORDU’
Hünkar Apartmanı’nda ablası, eniştesi ve yeğenini yitiren Samet Kılıç, depremden hemen sonra enkaza geldiğini söyleyerek “Beton tuz gibi ellerimizde kalıyordu ve demirlerin incecik ve yetersiz olduğu gözle görülüyordu. Böyle bir binanın raporda olmaması korkunç bir ihmal” dedi.
AFAD’ın 2020’de hazırladığı il afet risk azaltma planında ilgili bölgeye ilişkin zemin sıvılaşması durumunun belirtildiğini anımsatan kayıp yakını Fatma Irmak ise “Buna karşın neden raporda zemin etüdü çalışmasıyla ilgili bilgi verilmedi” diye konuştu.
Raporda normal olarak değerlendirilen karot sonuçlarına da tepki gösteren Irmak, “Zeminden alınan karot numune değerleri normal ise gerçekten üst katlar numune alamayacak kadar nasıl dağılabilir” sorusunu sordu.
Irmak ayrıca “Raporda statik proje raporlarının incelenip incelenmediğine ilişkin hiçbir veri olmadığı gibi enkaz sırasında ortada olan demir numunelerinin de alınmadığının” altını çizdi. Irmak tüm bu çelişkiler nedeniyle savcılıktan zemin etüdünü de kapsayan yeni bir bilirkişi raporu isteyeceklerini belirtti.
(Polis memuru Ali Bozkuş, Ebrar Sitesi’nde yıkılan binadan 24 saat sonra yaralı kurtarılmıştı.)
ENKAZ HIZLA KALDIRILDI
Raporda depremde tamamen çöken sitedeki binaların enkazının hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı kaydedildi. Rapor, yıkılan binaların temel beton dayanımlarının büyük bölümünün projelere uygun olduğunu ancak üst yapıların beton dayanımlarının projedeki değerlerin çok altında kaldığını da ortaya koydu.
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