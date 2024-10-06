Ebubekir Sofuoğlu’ndan tepki çeken İkbal Uzuner yorumu: İslam hassasiyetiyle yetiştirilseydi…

Yayınlanma: 06.10.2024 - 12:48

Güncelleme: 06.10.2024 - 13:00

Yaşları 19 olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesinin ardından olaya ilişkin kamuoyunda tepki ve tartışmalar sürüyor. Daha önceleri üniversitelere ''fuhuş yuvası'' diyen Ebubekir Sofuoğlu'ndan olaya ilişkin ''İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı'' ifadesini kullanması tepkilere yol açtı.

Sofuoğlu iki genç kadının vahşice katledilmesiyle ilgili şunları söyledi:

‘İSLAM HASSASİYETİYLE YETİŞTİRİLMİŞ OLSAYDI ŞU AN HAYATTAYDI’

“Katillere en ağır cezalar verilsin mi? Verilsin tabii ki, geç bile kalındı. Ama bu asıl çözüm değil, sivrisineği öldürmektir. Aslolan bataklığı kurutmaktır. Onun için de Allah’ın rızasına uygun yaşamaktır. Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı. İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz.”

''ŞEYTANİ KANUNLAR KORUYAMIYOR''

“Gördüğünüz gibi batıdan ithal ettiğiniz şeytanın kanunları masumları koruyamıyor ve İslami kanunlar hiçbir şekilde yürürlükte olmamasına rağmen yine bir yığın it sürüsü hala İslam’ı suçluyor. Neymiş efendim; baskı varmış, gençler baskıdan kurtulmaya çalışıyorlarmış diye hiçbir gerçek temeli olmayan saçma sapan iddialarla, çocukların asıl katline sebep olan o batının şeytan kanunlarının sebep olduğu cinayetleri bu şekilde gizlemeye çalışıyorlar.”

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Tepkiler üzerine Sofuoğlu yeni bir paylaşım yaptı. Sofuoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Vahşi bir cinayet! Ailenin acısını paylaşıyorum. Ekteki tweette de söylediğim gibi hedef saptıranlar hemen buraya doluşmuş, kızcağızı suçlu buluyormuşum. Öncelikle şunu kalın kafalarınıza sokun; Büyük ya da küçük, herhangi bir suç, niteliği ne olursa olsun kimse kimsenin canına asla ve kat’a kastedemez. Katil ve maktül hadisesi çok acı ama bu sivrisinektir. Sivrisinekle elbette mücadele olacak ama sistemi kurutmak lazım. Bu yapı, katilleri ne yazık ki üretiyor ve karşısına bu masum kızcağızları kurban olarak atıyor. Bu tür cinayetlerden kurtulmak için cinayetlerin üzerine gitmekle birlikte eş zamanlı olarak bu yapıyı değiştirmek gerekir. Kızın akrabası olduğunu söyleyen kişinin paylaşımını okuyun.”

''OKULLARDAKİ ÇOCUKLAR, İSLAMİ HASSASİYETLERLE YETİŞTİRİLMİŞ OLSAYDI…''

“Devlet, İslami hassasiyetlerle Peygamber Efendimiz SAV’in hayatı ve bir insanın sahip olması gereken temel ahlak ve maneviyatı tüm incelikleriyle okullardaki çocuklara vermiş olsaydı, hiç mi farklı olmazdı. Okullardaki çocuklar, İslami hassasiyetlerle yetiştirilmiş olsaydı yine aynı sonuçla mı karşılaşırdık? Allah korusun bırakın cinayeti, şiddeti, başkasının namusuna göz dikmemek, başkasının eşine, kızına, annesine yan gözle bile bakmamak, okul çağlarında vurgu ile verilmiş olsaydı sonuç yine değişmez miydi? Bu sapık katiller eksilmez miydi? Bu gördüğümüz kaçıncı katil? Daha önce müdürünü öldüren, öğretmenini öldüren, okul arkadaşlarını öldüren katiller görmedik mi? Kaçıncı cinayette aklımız başımıza gelecek. 12 yıllık ortaöğretimde kaç saat ahlak dersi verildiğinden belki haberiniz bile yok. Öte yandan bir de katille maktül aynı sınıfta. Allah korusun bundan sonra aynı sınıfta, aynı okulda hangi katille makul hadisesi ile karşı karşıya kalacağız? Okullarda çocukların ahlak seviyesini yükseltmek için planlanan din derslerine, ahlak derslerine karşı olunmasının ne gibi haklı gerekçesi olabilir? Din dersleri, ahlak dersleri çocuklara bütünüyle verilmiş olsalardı sonuçta hiçbir değişiklik olmayacak mıydı? Siz toplumu dinden, ahlaktan, maneviyattan soyutlayın, batının şeytani kanunlarıyla yönetmeye kalkın ve sonra bu cinayetlere karşı olduğunuzu duyurun. Bu vahşi cinayetlerin işlenmesinde, yapının, sistemin hiç mi kabahati yok, her şey mükemmel mi yani? Yapının, sistemin cinayet, şiddet ürettiğini hala anlayamadınız mı?”