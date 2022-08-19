Alaattin Çakıcı, Şafak Mahmutyazıcoğlu cinayetiyle ilgili suskunluğunu bozdu

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:41

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin dün Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 tutuklu sanık tahliye edildi. Duruşmada sanık Serkan Dakman'ın avukatı Engin Çelebi, maktulün Alaattin Çakıcı ile bağlantısı olduğunu savundu. Bunun üzerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Çakıcı'yla ilgili “Eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelirdi” dedi.

Organize suç örgütü hükümlüsüyken afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı ise, eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında adının gündeme gelmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

'AKRABAM DEĞİL'

Açıklamasını Twitter'dan yapan Çakıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeğeni olduğu iddiasını yalanlayarak, "Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını benimle yapmıştı. 17 sene hiç görüşmedim. 2020’de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi" dedi.

Çakıcı'nın açıklaması şöyle:

"Aylardır kamuoyunda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi basın ve medya kuruluşları tarafından sürekli gündeme getirilmektedir. Şafak Mahmutyazıoğlu Rize'li mohti lazdır. Ber ise Trabzon'lu Kafkas kökenli Türkmen bir aileye mensubum. Bazı basın mensupları benim yeğenim olduğunu, gündeme taşımışlardır. Benim yeğenim değildir. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını benimle yapmıştı. 17 sene hiç görüşmedim. 2020’de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi fakat kendisini ancak ses tonundan tanıyabildim. Ölümünden üç ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bunu onun ailesi ve tüm yakın dostlarımız bilmektedir.

'BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ BENİ ARADI'

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi beni telefonla arayarak; Abi bu Şafak’ın kulüple arasında problemler var ve senin adını kullanıyor dedi. Bende kendisine, kulübe zarar vermiş ise ben onun değil oğlumun bile arkasında durmam dedim. Kendisi ile ilişkimi kestim dediğimde o da bana abi çok isabetli bir karar almışsın dedi. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize’deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim.

Bugünkü mahkemede ifadesi olan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu’nu da hayatımda bir defa gördüm, kendisiyle iki defa da telefonla konuştum. Mahkemede bulunan sanık avukatlarından Engin Çelebi, Celal’e kardeşinin Alaattin Çakıcı ile tanışıklığını sorup ardından Alaattin Çakıcı’nın hayat tarzından beslendiğini söylüyor. Şimdi o avukat denen Engin Çelebi’ye şu soruyu soruyorum. Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun, beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı. Bu sözüm Türkiye’de herkese geçerlidir. Be sivri zekalı adam, sen kimin adına konuşuyorsun ki benim adımı o mahkemede dile getiriyorsun?"

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