Ece Seçkin'den Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'e sert tepki: 'Size kötü bir haberim var...'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:25

22 yıl sonra 2. Lig'e çıkan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkıcı Ece Seçkin'in sahneye çıkması kadın düşmanı, gerici Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i rahatsız etmişti.

Şahin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce muhafazakar bir yerdir, bayan bir şarkıcı getirilmesi Düzcelilere yakışmaz" demiş ve "kutlayalım ama sınırları aşmadan" ifadesini kullanmıştı.

Düzcespor'un kutlamalarında sahneye çıkan Ece Seçkin Şahin'e tepki gösterdi.

"SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve kadınların şarkı söylemeye devam edeceklerini belirten Seçkin, paylaşımında; ''Siz "kadın,müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin...Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! Kadınları susturamazsınız'' ifadelerine yer verdi.

Seçkin ayrıca ''Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum. Müzik susmasın,biz susmayalım. Kalın sağlıcakla'' diye yazdı.