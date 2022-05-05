Ece Seçkin'den Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'e sert tepki: 'Size kötü bir haberim var...'
Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan Ece Seçkin 'Bayan bir şarkıcı getirilmesi Düzce'ye yakışmadı' diyen Kaynaşlı Belediye Başkanı'na tepki gösterdi. Seçkin, "Size kötü bir haberim var. Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz!" dedi.
22 yıl sonra 2. Lig'e çıkan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında şarkıcı Ece Seçkin'in sahneye çıkması kadın düşmanı, gerici Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i rahatsız etmişti.
Şahin Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce muhafazakar bir yerdir, bayan bir şarkıcı getirilmesi Düzcelilere yakışmaz" demiş ve "kutlayalım ama sınırları aşmadan" ifadesini kullanmıştı.
Düzcespor'un kutlamalarında sahneye çıkan Ece Seçkin Şahin'e tepki gösterdi.
"SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçkin, Şahin'in paylaşımını şaşkınlıkla okuduğunu belirterek; ''Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?'' ifadelerini kullandı.
Kendisinin ve kadınların şarkı söylemeye devam edeceklerini belirten Seçkin, paylaşımında; ''Siz "kadın,müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin...Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! Kadınları susturamazsınız'' ifadelerine yer verdi.
Seçkin ayrıca ''Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarımdan #KadınlarıSusturamazsınız tag'ine destek bekliyorum. Müzik susmasın,biz susmayalım. Kalın sağlıcakla'' diye yazdı.
Video Haberler
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu