Ece Üner'in Selin Ciğerci lincine tepkisi gündem oldu: Badeci şeyhe bu tepki verildi mi?
Ece Üner, Selin Ciğerci'ye Konya'da saldırı girişimine tepki gösterdi. Üner, "Konya'da erkek müritlerini taciz eden badeci şeyhe bu tepki verildi mi? Kafasına kürekle vura vura köpeğe işkence yapan kişi için aynı kalabalık toplandı mı?" dedi.
Kendisine ait güzellik merkezinin açılışını yapmak için Konya'ya gelen Selin Ciğerci kalabalık bir grup tarafından protestoya uğradı. Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık bir grup tarafından protesto edilen Selin Ciğerci için "Konya'dan defol" sloganları atıldı. Selin Ciğerci, güvenlik güçleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Bu görüntüler sosyal medyada büyüt tepki çekti. Selin Ciğerci'ye destek mesajları yağarken, Ciğerci, "Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.
ECE ÜNER DESTEK VERDİ
tv100 Ana Haber sunucusu Ece Üner, Selin Ciğerci'nin yaşadığı olayı yorumladı. Ece Üner Konya insanının misafirperver olduğunu ifade ederek, "Gittim gördüm. Gel ne olursan gel yeter ki Selin Ciğerci olma... Gururluydu ama linç edildi. Merkezi hizmet veremeden kapatıldı" ifadelerini kullandı.
Badeci Şeyh ve kürekle öldürülen köpeği hatırlatan tv100 Ana Haber sunucusu Ece Üner şöyle konuştu:
"Burada linç girişiminde bulunan bir grup insana da sormak lazım; sayın Bülent Ersoy'un ziyaretinde böyle bir olay yaşandı mı? Konya'da erkek müritlerini taciz eden badeci şeyhe bu tepki verildi mi? Kafasına kürekle vura vura köpeğe işkence yapan kişi için aynı kalabalık toplandı mı? Protesto edenler o iş yerine ruhsat veren belediyeye oy vermedi mi? Niye estetik merkezine bu öfke?"
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