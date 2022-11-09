Eczacı Odası Başkanı Kılıçcıgil uyardı: Cam şişe ilaçlarında ciddi sıkıntı yaşanıyor

09 Kasım 2022 Çarşamba, 17:51

Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıçcıgil, ülke genelinde eczaneler ve depolarda çocuk şurubu bulmada sorun yaşandığını belirterek, "Özellikle cam şişede olan ürünlerde ciddi bir sıkıntı yaşandığını gözlemliyoruz. Şişeyi üreten firma, döviz fiyatlarındaki artıştan dolayı ciddi maliyet sıkıntısı yaşanıyor. Hızlı bir çözüm elde edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ilaç üreticilerinin bir masada oturup hızlı bir şekilde çözüm geliştirmesini talep ediyoruz" dedi.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıçcıgil, bugün yaptığı açıklamada, bazı ilaçlara vatandaşların ulaşmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Kılıçcıgil, şöyle konuştu:

'HIZLA BİR ÇÖZÜM TALEP EDİYORUZ'

"Son dönemde özellikle belli başlı ilaç gruplarında ciddi sıkıntılar yaşanmakta tüm Türkiye’de. Bu tedarik zincirinin bozulmasıyla beraber özellikle çocuk şuruplarında, ağrı kesici, ateş düşürücü şuruplarda bazı kan ürünlerinde bölgemizde ve ülkemizde ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Acillerde özellikle tercih edilen evde çocuklarımız için kullandığı ağırı kesici, ateş düşürücü şuruplar, eczanelerimizde bulunmuyor. Bununla ilgili defalarca sesimizi duyurmak için yetkililerle görüştük, anlattık ama maalesef hala bir çözüm geliştirilemedi. Çocuk şuruplarında eczanelerde ciddi stok sıkıntısı yaşıyoruz. Ecza depolarımızda da bu ürünler bulunmuyor. En son Sağlık Bakanlığı ile görüştüğümüzde ivedilikle bir çözüm geliştirileceği söylendi ama o günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Hızla bir çözüm talep ediyoruz.

'CİDDİ SIKINTI YAŞANIYOR'

Temel tespit, ülkenin içinde bulunduğu bugünkü ekonomik senaryo ile benzer bir durum söz konusu. Özellikle cam şişede olan ürünlerde ciddi bir sıkıntı yaşandığını gözlemliyoruz. Şişeyi üreten firma, döviz fiyatlarındaki artıştan dolayı ciddi maliyet sıkıntısı yaşanıyor, ilaç firmaları tarafından. Hızlı bir çözüm elde edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ilaç üreticilerinin bir masada oturup hızlı bir şekilde çözüm geliştirmesini talep ediyoruz.

'HEKİMLE İLETİŞİME GEÇMEK CİDDİ ZAMAN ALIYOR'

Reçetesinde çocuk şurubu yazan hastalarda hekimle iletişime geçmemiz gerekiyor. Artık şöyle bir senaryo gelişmeye başladı. Hekim ‘Elinizde ne var, hangi şuruplar var’ diye soruyor. Biz elimizde olanları söyleyip hekimlerin onların içinden tercih etmesini sağlamaya çalışıyoruz. İnanın şu anda eczacı odalarının aralarında mesajlaşma gruplarında sürekli, ‘Şu ilaç var mı bu ilaç var mı?’ gibi mesajlar dolaşıyor. Eczanelerin kapalı olduğu nöbetçi eczanelerin aktif olduğu dönemlerde de bu ilaç yoklukları daha da belimizi büküyor. Hekimle iletişime geçmek ciddi zaman alıyor ve bu da her bir hasta ile olan süreyi uzatıyor. Bunun için de eczanelerde ekstradan kuyruklar görmeye başlıyoruz. Şu anda Edirne özelinde ve diğer bölgelerdeki tüm meslektaşlarımız benzer sıkıntılar yaşıyor."