Eczacılardan çözüm isyanı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:08

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, eczacıların enflasyon, artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, euroya dayalı ilaç fiyat kararnamesi nedeniyle eczacıların zor günler geçirdiğini ve ithal ilaçların bulunamadığını söyledi. İzmir Eczacılar Odası'nda yapılan basın açıklamasında Sayılkan, “Artan işletme giderleri, personel giderleri, kira giderleri ama ilacın piyasanın da baskılandığı bir sistem var. İlaçtan tasarruf, sağlıktan tasarruf ilgili bir anlayış var siyasi otoritede. Bunun doğru olmadığını biz yıllardır haykırıyoruz, söylüyoruz. Vatandaşı mağdur eden, vatandaşın cebinden daha çok para çıkan bir sistemden bahsediyoruz. İlaç fiyat kararnamesi diye 2004 yılında Euroya dayalı bir sistem bulundu. Bugün geldiğimiz noktada geçtiğimiz yıl boyunca Euro endeksli kararnameyle yüzde 25, bu sene de yüzde 23,5 zam yapıldı. Enflasyon geçen yıl üç haneli rakamlara, bu sene de hedeflenen enflasyon yüzde 50 civarında olduğunu göz önünde tutarsanız bu şartlarda makasın gittikçe açıldığını, eczacıların bu işin içinden çıkmakla ilgili önemli özverilerde bulunduklarını ve ciddi sorunlar yaşadığını göreceksiniz. Bunun Euroya dayalı sistemden ayrılıp Türkiye’ye gerçekten uygun, enflasyon odaklı ve yılda birkaç kere güncellenen bir sisteme dönülmesi geçmişte olduğu gibi gerekiyor. Bu yöntemin değişmesi gerekiyor. Bugün ilaç pazarının yüzde 52’si ithal ve ithal firmalara 38-39 lira olan Euronun gerçek fiyatının Türkiye’deki karşılığını 38 lira olduğu bir yerde 21,5 lira ve bir yıl geçerli bir ilaç fiyatı belirleyen Euro kuru ortaya koyduğunuzda bulunamayan ilaçlar sorunu çıkıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kanser ilaçlarına ulaşamıyorlar. Yeni nesil ilaçlara ulaşamıyorlar. Hormon ilaçlarına, tüp bebek ilaçlarına, organ nakli ilaçlarına ulaşamıyorlar. İnsanlar kapı kapı ilaç bulmak durumunda kalıyorlar. Eczacı arkadaşlarımız da bu çaresizliğin içine itiliyorlar” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile eczacılar arasında her yıl yapılan sözleşmenin süresinin ekim ayında dolmasına rağmen yeni bir anlaşma sağlanamadığını belirten Sayılkan, “85 milyon insana ilacı verebilmek için 30 bin eczanede bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmada iskonto oranları ve hizmet bedelleri belirleniyor. Dört ayın üzerinden geçmesine rağmen hâlâ bir anlaşma imzalanamadı. Çünkü taleplerimizin neredeyse yüzde 50’sine karşılık veriliyor. Bu durumda eczacılar biraz daha sıkıntıya sokacak bir protokol şu anda imzalanabilir bir durumda değil” diye konuştu. Tuncay Sayılkan, muayene ücretlerinin de eczaneler üzerinden tahsil edilmesini istemediklerini belirtti./ İZMİR