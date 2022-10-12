Eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranlarında değişiklik: Yüzde 28'e çıkarıldı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:38

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 tarihli "Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar"ın 6'ncı maddesi değiştirildi.

Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ECZANE KÂR ORANLARI ARTIRILDI

Buna göre, 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25’ten 28’e yükseltildi. 100 ila 200 TL arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e çıkarıldı. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 TL üzeri ilaçlarda ise eczane kârı yüzde 12’den 13’e çıktı.

Ecza depolarının kâr oranlarında ise değişikliğe gidilmedi. Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar şöyle:

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.



