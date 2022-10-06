SGK’de eczane şoku devam ediyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü tarafından eczanelere yönelik başlatılan operasyonlarda milyonlarca liralık ilaç ele geçirildi.
Pandemi döneminde raporlu olan hastalara yönelik çıkartılan kolaylıktan yararlanmaya çalışan bazı eczaneler tarafından rapor sahibinin bilgisi olmadan ilaçlar devlete fatura edilerek, eczanelere depolanması ile ilgili alınan istihbari bilgi sonucu başlatılan operasyonlarda, Kayseri ve Yozgat'ta çok sayıda eczaneye baskın gerçekleştirildi.
Baskın sonrasında başta kanser hastalarının kullandıkları raporlu ilaçlar olmak üzere kamyonlar dolusu devletten parası alınmış çeşitli türde ilaçlar ele geçirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda ele geçirilen ilaçların sağlık kuruluşlarına dağıtılacağı, bahse konu eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalarının iptal edileceği öğrenilirken ceza olarak da ele geçirilen ilaç bedellerinin iki katı kadar ceza kesileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı