SGK’de eczane şoku devam ediyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:24

Pandemi döneminde raporlu olan hastalara yönelik çıkartılan kolaylıktan yararlanmaya çalışan bazı eczaneler tarafından rapor sahibinin bilgisi olmadan ilaçlar devlete fatura edilerek, eczanelere depolanması ile ilgili alınan istihbari bilgi sonucu başlatılan operasyonlarda, Kayseri ve Yozgat'ta çok sayıda eczaneye baskın gerçekleştirildi.

Baskın sonrasında başta kanser hastalarının kullandıkları raporlu ilaçlar olmak üzere kamyonlar dolusu devletten parası alınmış çeşitli türde ilaçlar ele geçirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonda ele geçirilen ilaçların sağlık kuruluşlarına dağıtılacağı, bahse konu eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalarının iptal edileceği öğrenilirken ceza olarak da ele geçirilen ilaç bedellerinin iki katı kadar ceza kesileceği öğrenildi.