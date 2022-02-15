Eczaneler gündem olmuştu: CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Vergiden muaf tutulmasını istendi
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Belediye Gelirleri Kanunu’nda İlan ve Reklam Vergisi’nden istisna tutulan listeye eczanelerin de eklenmesi ve kamu sağlığını koruma amacıyla hizmet veren eczanelerin bu vergiden muaf tutulması için kanun teklifi verdi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, eczanelerin ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.
"OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ YÜKÜNÜ GÖĞÜSLEDİLER"
Özel, kanun teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Eczaneler, tabelalarını ilan ve reklam amaçlı değil, sağlık hizmeti sunmak amacıyla zorunlu olarak kullanmaktadır. Bir ülkede birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar organize olduğu, sağlık sorunlarının çözümüyle doğru orantılı olduğu gibi, eczaneler de bu anlamda önemli bir rol oynamaktadırlar. Kaldı ki, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını boyunca eczaneler olağanüstü bir iş yükünü göğüslemişler ve halk sağlığı için ne kadar yaşamsal olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.”
Özel, yasama ve yürütme maddeleri hariç tek maddelik kanun teklifinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na İlan ve Reklam Vergisi’nden istisna tutulan listeye “Eczanelerin ilgili mevzuat çerçevesinde işyerlerinin içine veya dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan ve reklam ile eczane tabelaları ve ‘E’ logolu ışıklı veya ışıksız tabelalar” ibaresinin eklenmesini istedi.
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