Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Durumu ağırlaştı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:19

Güncelleme: 02.03.2025 - 13:23

İç kanama sebebiyle 53 gündür hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Cumhuriyet'in ulaştığı bilgiye göre, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmadan kısa bir süre önce geçirdiği zatürre nedeniyle tedavi gören Akbayram'ın doktorları, usta sanatçının durumunun ağırlaştığını belirtti.

9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçiren 75 yaşındaki sanatçı, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

10 Ocak'ta 1 saat süren bir ameliyat geçiren Akbayram, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınırken 13 Ocak'ta ise bir ameliyat daha geçirmişti.