Edirne Belediye Başkanı Gencan:

Edirne Belediyesi Kasım ayı olağan meclisi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gencan, vergi borçlarının kapanmasıyla beraber Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilir hale geleceklerini belirtti. Kaynakların kıt olduğunu ama süreci doğru şekilde yönlendirerek belediye olarak birçok sorunun üstesinden geldiklerini söyleyen Gencan şöyle konuştu:

"Vergi borçlarını kapatmış bir Edirne Belediyesi var artık. Bunu başardık, beraber kararını aldık. Birlikte hareket ettik. Diğer taraftan da esnafa olan borçlarımızın büyük bir çoğunluğunu kapattık. Büyük borçlarımızla ilgili yapılandırma yaptık. SGK ile ilgili süreç yürütüyoruz. İnşallah SGK ile ilgili olan sürecimizde de olumlu gelişmeler yaşanacak. Çok ciddi bir faizden kurtulmuş oluyoruz ama diğer taraftan da benim en çok önemsediğim konulardan bir tanesi vergi borçlarımızın ortadan kalkmasıyla beraber Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilir hale geleceğiz.

"BURADA HEM BİR REKABET ORTAMI VE CİDDİ KIRIMLAR VAR"

Yurtdışı finansman kaynaklarından faydalanabilir hale geleceğiz. Bütçemizde de mali disiplini sağladığımız için çok olumlu gelişmeler oluyor. Bunu özellikle şöyle ifade etmek istiyorum bir her ay satın almayı bir elde topladık. Çoğunlukla açık ihale usulü yaptığımız işlemde şunu çok büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum. Şimdi burada hem bir rekabet ortamı ve ciddi kırımlar var. Bu bizim bütçemiz için çok önemli. Biz bu anlamda çok karlı alışverişler yapmış oluyoruz. Üstelikte bu ihalelerimize giren iş sahipleri de ödemelerini düzenli alacaklarını bildikleri için hem fiyat açısından daha avantajlı ve düzgün firmalarla yol alabiliyoruz."