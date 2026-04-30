Edirne'de ambulans ile taksi çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 64 KZ 240 plakalı Meriç Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile A.S. idaresindeki 22 T 0385 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Çarpışmada ambulans sürücüsü, taksi sürücüsü, ambulansta bulunan hasta ile taksideki 2 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.