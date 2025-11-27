Edirne'de AVM'nin kadın tuvaletinde skandal: Cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı!

Edirne'de bir alışveriş merkezi kadın tuvaletinde cep telefonuyla görüntü alınma olayı yaşandı. AVM'de çalışan bir kadın, tuvalet kabininde bulunduğu esnada yan kabinde bulunan biri tarafından görüntülenmeye çalışıldığını fark etti.

2 ŞAHIS KAÇTI

Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi. Kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla 21 yaşındaki M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkek şahsın, yine kadınlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.