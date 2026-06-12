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Edirne'de Erdoğan'a seslerini duyurmak isteyen işçilere gözaltı: Sendikadan 'ambulans' çağrısı

Edirne'de Erdoğan'a seslerini duyurmak isteyen işçilere gözaltı: Sendikadan 'ambulans' çağrısı

12.06.2026 14:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Edirne'de Erdoğan'a seslerini duyurmak isteyen işçilere gözaltı: Sendikadan 'ambulans' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'deki programına katılarak seslerini duyurmak isteyen Özşen Madencilik işçilerinin önü kolluk güçleri tarafından kesildi. Yaşanan müdahalede iki işçi gözaltına alınırken, Bağımsız Maden İş, müdahale sırasında bazı işçilerin fenalaştığını ve ambulans çağrılmadığını öne sürdü.

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Edirne'de Kiremitçiler Grubu'na ait Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından hakları ödenmeyen işçilerin direnişi devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte bulunduğu öğrenen işçiler, Selimiye Camisi'ndeki programın yapılacağı alan gitmek istedi. Ancak kaymakamlıktan yasak kararı geldi.

İKİ İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak Selimiye Camisi'ne doğru yürüyüşe geçen madencilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında iki maden işçisi gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş), müdahale anına ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından yayımladı.

Görüntülerde, gözaltına alınan bir maden işçisinin jandarma tarafından sürüklenerek alandan çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.

"ÖLMEMİZİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Bağımsız Maden İş yaptığı bir sonraki paylaşımda ise, müdahale sonrası bazı işçilerin fenalaştığını ve ambulans çağrılmadığını öne sürerek, şu paylaşımı yaptı:

"Ambulans çağırın! Kolluk güçlerince saldırıya uğrayan, fenalaşan madenci kardeşlerimize herhangi bir müdahalede bulunmamıza izin verilmiyor. Ambulans dahi çağrılmıyor. Ölmemizi mi istiyorsunuz?"

 

İlgili Konular: #Jandarma #madenci #müdahale