Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edirne'de 'fal' bahanesiyle 257 bin TL’lik vurgun

Edirne'de 'fal' bahanesiyle 257 bin TL’lik vurgun

9.05.2026 10:45:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Edirne'de 'fal' bahanesiyle 257 bin TL’lik vurgun

Edirne’de yaşayan G.G. isimli yurttaş, internet üzerinden fal baktırmak isterken dolandırıldığını öne sürerek emniyete başvurdu.

Edirne'de yaşanan olayda iddiaya göre, G.G. isimli yurttaş ile başvurduğu internet sitesi üzerinden WhatsApp aracılığıyla iletişime geçildi. Şikâyetçi G.G.’den el fotoğrafı ve kimlik bilgileri istendiği, daha sonra ise kardeşi ve ailesine "musallat olunacağı" ve kötü olaylar yaşayacakları yönünde korkutucu ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Şahsa, bu durumdan korunması için sözde "korunma işlemi" yapılacağı söylenerek 257 bin 300 TL talep edildiği öğrenildi.

Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark eden G.G., Edirne Cumhuriyet Polis Karakolu’na giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #EDirne #dolandırıcılık #fal

İlgili Haberler

'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandırdılar!
'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandırdılar! Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikolog M.A'yı, 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'gov-tr' hilesiyle sahte ceza mesajı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'gov-tr' hilesiyle sahte ceza mesajı Dolandırıcıların yeni “gov-tr” tuzağı yurttaşları hedef alıyor. KGM adıyla gönderilen sahte ceza mesajlarında kullanılan küçük URL oyunları ve düşük tutarlı ödeme yöntemiyle kullanıcıların kart bilgileri ele geçirilirken, uzmanlar “Hiçbir kamu kurumu yurt dışı numaralarından resmi bildirim yapmaz” uyarısında bulundu.
Sahte yatırım tuzağına kandı... 700 bin lira dolandırıldı
Sahte yatırım tuzağına kandı... 700 bin lira dolandırıldı Antalya'da sosyal medyada gördüğü link üzerinden bir yatırım fonuna girdiğini düşünen emekli Suna Ülger (60) 700 bin TL dolandırıldı.