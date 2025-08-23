Edirne'de Memleket Partililer, CHP'ye katıldı

Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kapatılmasının ardından Edirne Memleket Partisi İl Başkanı Süheyl Tunçyürek ve 20 memleket partisi üyesi Edirne Merkez İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle beraber CHP’ye üye oldu ve rozetleri takıldı. Düzenlenen rozet törenine CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Memleket Partisi İl Başkanı Süheyl Tunçyürek ve Memleket Partisi üyeleri katıldı. Törende konuşan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Cumhuriyet Halk Partisinin birleşmeci bir parti olduğuna dikkat çekti.

“ÇOK ZOR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ”

Milletvekili Yazgan, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi büyüyor. Gönülden bu partinin yanında olmak isteyen ve ülkesini sevenlerle birlikte büyüyor. AK Parti büyüyor. Parayı, rantı ve karşısında para alanlarla büyüyor. Bizim aramızdaki temel fark budur ve bu farkı da sizler yansıtıyorsunuz. O yüzden bazı şeyleri insanlar dile getiremiyorlar. İşte bu yüzden ben sizin milletvekilinizim. Ben dile getirebileyim diye milletvekilinizim. Çok zor bir ülkede yaşıyoruz.”

“BURASI ÇATIŞMA ALANI DEĞİL”

Başkan Gencan Akın, şunları söyledi:

“Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına yalnız bir şekilde mücadele veriyor. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi dağılıyor, kaybediyor, gün geçtikçe azalıyor. Halbuki öyle olmuyor. Biz bu sokakta görüyoruz. Mitinglerde görüyoruz. Vekilimin de dediği gibi gerçekten ülkesini seven, vatanını düşünen herkes bir çatı altında toplanmak istiyor. Burası çatışma alanı değil. Cumhuriyet Halk Partisi birleşme bütünleşme alanı. Biz tüm ülkede yaratılmaya çalışılan bu iklim gibi aynı şeyi şehrimizde de yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar birlikte ve beraber olursak, ne kadar dayanışma içinde olursak o kadar kıymetli o kadar da güçleneceğiz. Asla birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Fikir ayrılıklarımız olabilir ama bu baba ocağında her zaman korumak istediğimiz değerler bir olacak.”