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Edirne'de operasyon: Durdurulan taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de operasyon: Durdurulan taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

6.06.2026 14:26:00
Güncellenme:
DHA
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Edirne'de operasyon: Durdurulan taksiden 4 kaçak göçmen çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan takside 4 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince T.B. (53) yönetimindeki 22 T 6015 plakalı taksi, Uzunköprü-Meriç kara yolu ayrımında durduruldu.

Araçta Mısır uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. T.B.’nin yapılan sorgulamasında 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama', 'Tehdit' ve 'Yaralama' suçlarından 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

T.B. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler jandarma komutanlığına götürüldü.

TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. T.B. işlemleri sonrası tutuklandı. 

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