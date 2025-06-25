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Edirne'de otomobil, ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Edirne'de otomobil, ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

25.06.2025 16:50:00
Güncellenme:
DHA
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Edirne'de otomobil, ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

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