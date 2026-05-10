Edirne’de sulama kanalında acı olay: Balık tutmak isterken canından oldu!

10.05.2026 17:06:00
Edirne’nin İpsala ilçesinde balık tutmak için sulama kanalına giden 49 yaşındaki Mehmet Sezer, dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine başlatılan ve saatler süren arama çalışmaları sonucunda talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. Sulama kanalının pompa istasyonunda çalışan Mehmet Sezer, balık tutmak isterken suya düştü. Çevredekiler, kanalda çırpınan Sezer’i görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Arama yapılabilmesi için pompalar durdurulup kanaldaki su, başka bir kanala yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda saat 15.00 sıralarında Mehmet Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

