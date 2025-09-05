Edirne'deki orduevinde yangın: Askerler dumandan etkilendi!

Yukarı Zaferiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki Keşan Subay Orduevi'ne ait yatakhanede saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bina tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, TREDAŞ, GAZDAŞ ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 16 asker sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orduevinin bulunduğu caddenin bir bölümü ise polis tarafından tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğunu belirterek, konunun araştırıldığını söyledi.

Mercan, "Yangın sonucu yoğun bir duman ortaya çıkıyor. 16 askerimiz dumandan etkileniyor. Hastanede gerekli tedavileri yapıldı. Sabaha karşı da tamamı taburcu oldu. Belediyemiz yangının sebebini araştırıyor. Muhtemel büyük bir ihtimalle sebep elektrik kontağı. Çok şükür bir can kaybı yok. Ucuz atlattık. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.