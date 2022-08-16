Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil: Ankara’da eczacı mitingi düzenleyeceğiz

16 Ağustos 2022 Salı, 17:18

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, bugün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde kamuda çalışan eczacılara haksızlık yapıldığını söyledi.

“Biliyorsunuz eczacılık, eczanelere sıkıştırılamayacak kadar geniş bir alan. Eczacılık fakültesi mezunları, özel sektörde, kamuda, birçok alanda aktif olarak görev yapmaktalar. Bu alanlardan biri de kamu eczacılarımızdır” diyen Kılıçcıgil, şöyle konuştu:

“KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ. HEP BİRLİKTE BİR EYLEMLİK SÜRECE BAŞLAYACAĞIZ”

12 Ağustos’ta yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönergesi’nde çok büyük bir haksızlığa uğradı, buradaki meslektaşlarımız. Burada, hak ettiklerinin alınması noktasında bizler de Türk Eczacıları Birliği olarak yanlarında olacağız. Bu alandaki eczacılarımızın özellikle pandemi döneminde çok büyük emekleri oldu. Dezenfektan bulamadıkları dönemde, hastanelerde kendilerine ufak laboratuvarlar kurup bunların üretimini sağladılar. Teşekkür edilmesi gereken ve bugün pandeminin biraz rahatladığı dönemde haklarının teslim edilmesi gereken bir meslek grubu olarak maalesef göz göre göre haksızlığa uğradıklarına şahit oluyoruz. Bunu üzülerek görüyoruz. Bunun karşılığında da bizler, kamudaki meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte bir eylemlik sürece başlayacağız.

“SÖYLEDİKLERİMİZ DİKKATE ALINMAZSA, ADIMLAR ATILMAZSA DA MAALESEF ECZANE KAPATMA EYLEMİNE GİDEN BİR SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”