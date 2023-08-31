Edirne jandarmasından dolandırıcılara suçüstü

Yayınlanma: 31.08.2023 - 18:49

Güncelleme: 31.08.2023 - 19:29

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarının engellenmesi maksadıyla elde edilen istihbaratlar çerçevesinde yapılan faaliyetlerde Yolageldi köyünden bir şahsın dolandırılması olayını gerçekleştiren şüpheli B.A. ve suç ortağı N.A., JASAT ve asayiş timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında 14 bin Türk Lirası, 1 altın bilezik, 1 altın gerdanlık, 1 altın yüzük, 1 altın bileklik, 1 çift altın küpe, 1 altın küpe 14 adet LYRCIA uyuşturucu hap, 3 cep telefonu tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheliler, haklarında yapılan yasal işlemler sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.