Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar binaların girişlerinde ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

KIRKLARELİ

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da etkili olan sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Sahilde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar, sahildeki çay bahçelerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.