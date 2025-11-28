Edirne merkezli 3 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 şüpheli adliyede

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edildi.

Yazışmalardan, kapalı devre olarak ‘süper admin’, ‘admin’, ‘bayi’ ve ‘oyuncu’ modeliyle bahis oynatıldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu tespit edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne’de 11, Hatay’da 1, Şanlıurfa’da 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.