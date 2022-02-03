Edirne Valiliği duyurdu: Donarak yaşamını yitiren göçmen sayısı 16'ya yükseldi
Edirne Valiliği, sınıra yakın bir bölgede yaşamını yitiren göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Edirne Valiliği, sınıra yakın bir bölgede yaşamını yitiren göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Öte yandan, 'Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen' ve donarak yaşamını yitiren 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Edirne'den alınarak gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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