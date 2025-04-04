Edirne ve Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 12 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 5 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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