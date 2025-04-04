Edirne ve Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:43

Edirne'de güvenlik güçlerinin kaçak göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 12 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 5 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

İlgili Haberler

11 kaçak göçmenin ölümüne sebep olan şahıs sahte kimlikle saklanırken yakalandı

11 kaçak göçmenin ölümüne sebep olan şahıs sahte kimlikle saklanırken yakalandı
ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenlerin yasal statüsü iptal edilecek

ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenlerin yasal statüsü iptal edilecek
Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!

Ayvalık açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler