11 kaçak göçmenin ölümüne sebep olan şahıs sahte kimlikle saklanırken yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak göçmenlere sağladığı botun batması sonucu çoğu çocuk 11 kişinin ölümüne sebep olmaktan 61 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı İzmir'de yakalandı. Zanlının 9 yıldır ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı ortaya çıktı.

11 kaçak göçmenin ölümüne sebep olan şahıs sahte kimlikle saklanırken yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 21:49

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarından çok sayıda kaydı bulunan, 2016 yılında Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçırdığı esnada göçmenlere vermiş olduğu botun dalgalardan dolayı batmasıyla 11 kişinin ölümüne sebep olduğu için hakkında yargı süreci başlayan B.A.'nın Buca'da olduğunu belirledi. 

Yaşanan olayla ilgili hakkında 61 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.A.'nın izini süren polis ekipleri, 15 gün boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

9 YILDIR AĞABEYİNİN KİMLİĞİYLE SAKLANIYORMUŞ

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu B.A., saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Zanlının ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #yakalandı

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