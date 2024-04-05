Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında merkeze bağlı Uzgaç köyündeki devriye faaliyetinde Fas uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı.
Kent merkezindeki denetimlerde de Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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