Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:35
Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında merkeze bağlı Uzgaç köyündeki devriye faaliyetinde Fas uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı.

Kent merkezindeki denetimlerde de Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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