Edirne’de 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Edirne’de jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Araçta, Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, araca el koyuldu.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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