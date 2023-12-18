Edirne'de 1209 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:52
Edirne'de 1209 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 27 araç durduruldu.

Bu araçlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 27 araç yediemin otoparkına çekildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 35 organizatör şüphelisi, adli makamlara sevk edildi.


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