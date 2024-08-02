Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Irak uyruklu 17 düzensiz göçmen yakaladı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- ‘Bu tavrı anlamak mümkün değil’
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- AKP’li isim, İsrail’e kurşun geçirmez cam gönderiyor!
- Instagram'a erişim engeli!