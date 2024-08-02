Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:32
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Irak uyruklu 17 düzensiz göçmen yakaladı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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