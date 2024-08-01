Marmaris açıklarında 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:47
Marmaris açıklarında 24 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 24 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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