Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin daha önceden suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

AA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:09
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen C.M. ve M.F.A. yakalandı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.


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