Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:09

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen C.M. ve M.F.A. yakalandı.

SUÇ KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.