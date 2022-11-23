Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin daha önceden suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen C.M. ve M.F.A. yakalandı.
SUÇ KAYITLARI VAR
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
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