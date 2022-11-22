Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın, FETÖ davasından beraat etti

22 Kasım 2022 Salı, 23:49

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında sanık olarak bulunduğu FETÖ davasında, mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kalkan’ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan neticeten 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

FETÖ'den yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı.

Mahkeme Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapsine karar vermişti.

Yargıtay Ceza Dairesi’nin 2021 yılında kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı.