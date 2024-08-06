Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan C.T. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
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