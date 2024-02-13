Edirne’de 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:11
Edirne’de 20 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


EDirne haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen haberleri düzensiz göçmen haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Sevgililer Günü özel… 14 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları

Sevgililer Günü özel… 14 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları
Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı

Son Dakika… Resmi Gazete’de yayımlandı: Alper Gezeravcı TUA’ya atandı
Evlilik kredisi şartları, kimler alabilir?

Evlilik kredisi şartları, kimler alabilir?
İBB haklı bulundu... Atatürk Havalimanı'nda 'millet bahçesi' talanına iptal

İBB haklı bulundu... Atatürk Havalimanı'nda 'millet bahçesi' talanına iptal
Avrupa Halter Şampiyonası’nda gurur tablosu… 3 altın 2 gümüş madalya

Avrupa Halter Şampiyonası’nda gurur tablosu… 3 altın 2 gümüş madalya
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Fenerbahçe’de flaş gelişme: Dzeko’nun yerine oyuna girmişti lisans çıkarılmadı!

Fenerbahçe’de flaş gelişme: Dzeko’nun yerine oyuna girmişti lisans çıkarılmadı!