Edirne’de 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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