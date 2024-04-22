Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Fas, Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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