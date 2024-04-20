Edirne'de 30 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 30 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 30 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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