Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:14

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonrası terör örğütü (FETÖ) şüphelileri Ö.C, Ö.U. ve T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.