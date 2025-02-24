'Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gözaltılar: 8 kişi yakalandı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 24.02.2025 - 17:04

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yurt içindeki güncel yapılanması ve finansal hareketlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner’e yönelik takibe alınan 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si adli kontrolle serbest bırakılırken, N.Y. (49) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.