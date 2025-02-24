'Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gözaltılar: 8 kişi yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gözaltılar: 8 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:01

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün yurt içindeki güncel yapılanması ve finansal hareketlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner’e yönelik takibe alınan 8 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si adli kontrolle serbest bırakılırken, N.Y. (49) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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