Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.E, F.N. ve C.K. yakalandı.
Zanlıların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
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