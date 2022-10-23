Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA
23 Ekim 2022 Pazar, 11:13
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.E, F.N. ve C.K. yakalandı.

Zanlıların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.


EDirne Yunanistan fetö

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