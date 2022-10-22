Kütahya'da FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:21

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında Kütahya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Bursa, Çanakkale, Hakkari, Çorum, Denizli, Manisa, Antalya, Eskişehir ve Nevşehir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda FETÖ’nün mali yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 138 bin 680 lira, 70 bin 575 dolar, 2 bin 520 Euro, 2 çeyrek altın, 2 bilezik, 1 altın bileklik ve çok sayıda cep telefonu ile bilgisayar ele geçirildi.

Kütahya’ya getirilen şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si savcılık ifadesinin ardından 45’i ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konuşarak serbest bırakıldı.

SÖZDE YENİ İL İMAMI DA İÇLERİNDE

Kütahya’da örgütün sözde yeni il imamı olduğu belirtilen Mustafa K. ile şüpheliler İsmail Ş., Dilek D., Zülfiye K., İlker Y., Kasım Ş., Meral M., Elif I., Ender Y., Talih P., Ali Hikmet B., Selma K. ve Mihraç Y. ise ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.